I pattinatori del Bi Roller non si fermano mai, nuova tappa di trofeo a Cassano d'Adda

Nella caldissima domenica 21 luglio i pattinatori del Bi Roller Pattinaggio Biella, accompagnati dal coach Denis Pezzana, si sono cimentati nella tappa di trofeo a Cassano d’Adda. Alla mattina gareggiavano Giovanissimi ed Esordienti: i più piccoli si sono messi alla prova con la 100 metri sprint e 2 giri in linea, mentre per la categoria superiore le distanze erano maggiori con la 200 sprint e la 3 giri in linea. Per la squadra biellese sono scesi in pista Carolina Fojaca, categoria Giovanissimi, e Michele Rocchetti, Esordiente, che ha conquistato una 12° posizione in combinata grazie ad una 10° posizione nella gara corta e a una 12° nella lunga.

Al pomeriggio hanno gareggiato gli atleti delle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi: i primi impegnati in una 200 sprint e 2000 a punti e i più grandi nella 300 sprint e 5000 ad eliminazione. Per i Ragazzi 12, ottime prestazioni per Alice Corradino e Giulia Fojaca e nella rispettiva categoria maschile per Annibale Sangiorgi che ha conquistato un ottimo tempo nella gara sprint aggiudicandosi la 12° posizione.

Gli atleti della categoria Ragazzi che si sono cimentati nelle gare erano Susanna Rocchetti che è arrivata alla finale della gara lunga ad eliminazione chiudendo al traguardo in 13° posizione e per la pari categoria maschile Lorenzo Bonvicino, Tommaso Bonvicino e Achille Sangiorgi che ha conquistato la finale della 5000 ad eliminazione e ha concluso la gara in 11° posizione.

Ora, per qualche settimana il CNO si interrompe per la pausa estiva e le competizioni riprenderanno con 3 appuntamenti a settembre: il 15 a Cardano al Campo, il 22 a Cremona e il 29 a Savona. Nel frattempo, un gruppo ristretto di agonisti parteciperà ad alcune importanti gare in centro Italia in preparazione dei Campionati Italiani su Strada che si svolgeranno a San Benedetto del Tronto nella prima settimana di settembre: il 3 e 4 agosto a Martinsicuro, tappa di Italian Inline Tour, e dal 5 all’11 agosto alla 6 Giorni di Santa Maria Nuova, tappa di Coppa Europa.