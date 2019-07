Giochi e divertimento a Torrazzo con Sportivamente insieme

«Sportivamente insieme...» festeggia l’edizione numero 16. Domenica a Torrazzo nuovo appuntamento della manifestazione non agonistica riservata a ragazze e ragazzi diversamente abili. In cabina di regia si rinforza l’impegno di Inner Wheel Biella, Inner Wheel Biella Piazzo, Lions Bugella Civitas, Panathlon, Rotary Biella e Soroptimist: club di servizio della provincia uniti e «insieme» volti a mostrare unità d’intenti tra sodalizi “che tra le proprie attività – spiegano - mettono davanti a tutto il dare, spesso con differenti azioni”.

Il regalo tanto atteso da un anno all’altro è una domenica estiva e all’aperto, all’insegna dei giochi sportivi da gustare, senza necessariamente la competizione vera, ma un’occasione di svago grazie a un pallone o una racchetta da tennis. E al centro polivalente «Don Ilario Bolengo» si giocherà anche a pallavolo a golf, alle bocce, al basket, e si proverà anche il tennis tavolo, a completare l’offerta di giochi con i quali cimentarsi. Il ritrovo è fissato per le 10 e poco dopo inizieranno, seguite dai tecnici delle società sportive del Biellese, le innumerevoli partite che si fermeranno per la corroborante pausa del pranzo. Nel pomeriggio ancora giochi e divertimento e poi il momento della premiazione e della rituale foto di gruppo, vero momento magico di tutta la giornata.