Fabrizio Canale al Polivalente di Mongrando per i tre anni di Olaf

Sabato 27 luglio si riaccendono i riflettori dei grandi spettacoli musicali al Polivalente di Mongrando: per festeggiare il terzo anniversario della gestione “Olaf”, nel piccolo comune biellese approda, per la seconda volta, Fabrizio Canale.

“Grazie alla collaborazione con Claudio Togni, di Biella Jam blues, riportiamo nel Biellese un mostro sacro della musica, del busking, del blues”, commenta Cristiano Zanotti, gestore del Polivalente che continua: “ da sempre ricerchiamo la qualità musicale per elevare la musica a qualcosa di più di un semplice show; vogliamo che le esperienze vissute al poli rimangano vive nel cuore e nella mente di coloro che le vivono e questa sarà una di quelle. Nel frattempo cogliamo l'occasione per festeggiare questi primi tre anni di gestione “Olaf”, tre lunghi anni che hanno visto passare in questo piccolo paesino più di 8000 persone nei vari eventi che si sono svolti”.

Fabrizio Canale porta sulle scene uno show di stampo hard blues: tra dobro, armoniche, banjo, contrabbasso, washboard e valigia di cartone presenta i propri brani insieme a tributi ai grandi maestri del blues americano, in uno spettacolo in cui l’empatia con il pubblico e al primo posto. Una musica che non puo fare a meno di raccontare storie, uno spettacolo destinato ad ogni palco; dal teatro, al pub, alla strada. Dopo essere emigrato a Torino da Reggio Calabria per “cambiare aria”, per porre come obiettivo irrinunciabile la musica e la comunicazione speciale che solo essa riesce a offrire, e tra arte di strada, live in giro per le città , festival e vittorie di premi di pubblico e critica (Krakow BluesRoads Festival, Galicja Blues Festival, 11 Music Contest) si delinea uno spettacolo sempre più coinvolgente, che dal blues passa attraverso soul, rock, funk, rivisitazioni di brani popolari e tanto altro.

Ora dopo un periodo in Australia e Nuova Zelanda dove ha portato con successo la sua musica., è tornato a casa e sabato 27 luglio, dalle 21 sarà di scena a Mongrando. Ingresso ad offerta libera up to you.