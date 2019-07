Entusiasmo a Campiglia Cervo per i Nasty Dogs in concerto FOTOGALLERY

La musica risuona nell'Alta Valle del Cervo. Venerdì scorso si è tenuta la prima assoluta della “Val an musica”, appuntamento melodioso e strumentale organizzato dal comune e dalla pro loco di Campiglia Cervo. In Piazza della Chiesa, si sono esibiti i Nasty Dogs per la felicità di tutti gli amanti del rock blues. Il gruppo è stato apprezzato dal folto pubblico presente. Venerdì 26, invece, salirà sul palco la Bjc Big Band, una compagnia biellese di jazz diretta dal maestro Angelo Rolando. Gli spettacoli sono gratuiti.