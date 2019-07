Cori in Valle Cervo, concerto corale a Rosazza

Dopo la trasferta in Cadore, il Coro Burcina ritorna a cantare nel Biellese e sarà il paese di Rosazza ad ospitare sabato 27 luglio nella chiesa parrocchiale la consueta rassegna estiva di "Cori in Valle Cervo", che vedrà la partecipazione del Coro "El Portego" di Verona e del Coro Burcina di Biella diretto da Mario Ciabattini.

Il Coro "El Portego"nasce ne 1982 sotto i portici della basilica veronese di Madonna di Campagna,dove i ragazzi del quartiere erano soliti trovarsi per organizzare le serate tra amici.I fondatori del coro erano un gruppo di giovani boy scout,che prima di iniziare le riunioni erano soliti a chiacchierare e cantare in amicizia sotto quei portici. Nei 37 anni di vita il coro ha affrontato molti generi di musica,dalla popolare al gospel passando per la musica sacra,approdando alla fine alla musica pop,la musica degli anni 60/70 che appartiene alla cultura e al gusto musicale dei coristi. Per quasi 10 anni il coro ha anche partecipato a un progetto musicale,collaborando con una compagnia di attori e ballerini portando in scena il musical "Simba il Re Leone".

Il coro, composto da 25 elementi e diretto dal maestro Mario Lanaro, proporrà un insieme di canti che lo ha reso particolarmente apprezzato nel mondo corale e che coinvolgerà tutto il pubblico presente alla rassegna. Appuntamento quindi per sabato 27 luglio alle 21 presso la chiesa parrocchiale di Rosazza.