Tav, Furia-Brizio (Pd): “Finalmente chiarezza, avanti con un’opera fondamentale”

“Finalmente un po’ di chiarezza sul tema TAV. Conte smentisce il Movimento 5 Stelle e sostiene quello che solo il Pd, coerentemente, ha sostenuto sin dall'inizio: che interrompere l'opera avrebbe in ogni caso dei costi troppo elevati. Non era chiara questa semplice realtà al Movimento 5 stelle? Non era chiara allo stesso Conte, il quale ci arriva solo adesso?”.

Se lo chiedono Paolo Furia e Francesco Brizio, segretario e responsabile Infrastrutture e Pianificazione Strategica del Pd Piemonte.“Dopo mesi di inutili chiacchiere, adesso si vada avanti velocemente con il completamento di un’opera fondamentale, non solo per il Piemonte ma per tutto il Paese. Abbiamo bisogno di infrastrutture efficienti e in grado di collegare il nostro Paese al resto dell’Europa. Non abbiamo tempo da perdere in inutili litigi tra pseudo alleati di Governo. La realtà dei fatti è che la Tav è un’opera non più rinviabile. Va portata avanti senza indugi”.