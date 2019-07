Rita De Lima: "Rimettiamo in piedi il partito in sinergia col territorio". Ecco il nuovo direttivo provinciale del Pd biellese

C’è un'aria nuova, frizzante per la neonata segreteria provinciale del Pd biellese, sotto la regia dell'esperienza di Rita De Lima. Oggi alla presentazione, non tutto il direttivo al completo per ovvie ragioni lavorative, ma un gruppo di persone omogenee pronte a riprendere a raccontare quanto potrebbe essere fatto, per il prossimo futuro, dalla sinistra. Non una segretaria sola al comando ma una squadra pronta a lavorare insieme per unificare idee e unitariamente a rappresentanza di tutte le linee del partito con un fine solo: "uscire con una voce sola anche se non sempre facile". Tutto il nuovo direttivo proviene o sono nativi del partito democratico. Un segnale di compattezza ben preciso. Un guanto di sfida. Tanti i temi sul tavolo ad iniziare dalle battaglie per gli ultimi, per la parità salariale ottenuta nel '44 col Patto della Montagna e persa poco dopo, ai tirocini che non possono essere sottopagati. Senza tralasciare cultura, i temi ambientali e delle infrastrutture.

"Due anni -commenta Rita De Lima, segretaria provinciale con deleghe al welfare e al lavoro- è il mandato per questa segreteria pro tempore e il nostro lavoro sarà quello di rimettere in piedi il nostro partito in sinergia con il territorio. Siamo reduci da una tornata elettorale che non ci ha certo premiati a livello locale, ma il patrimonio di idee di risorse e di uomini che fanno capo al partito democratico impone uno scatto d’orgoglio per tenere alti quelli che sono i valori fondanti del nostro modo di operare. Noi crediamo che la parola d’ordine per il territorio sia attenzione ai mille e più aspetti della vita quotidiana e non la vuota parola sicurezza che tanto alberga tra i leghisti. Biella e il biellese meritano rispetto e attenzione ed è ciò che noi vogliamo dare".