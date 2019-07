Gian Matteo Passuello è il nuovo presidente dell'Unione Montana Biellese Orientale

"La nostra Unione, una delle più grandi del Piemonte -continua ancora Passuello-, nonostante le difficoltà di avvio iniziali, oggi, possiamo asserire con orgoglio che per lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla regione e per quanto svolto per conto dei Comuni consociati, abbia raggiunto elevati livelli di qualità nei servizi erogati che intendiamo mantenere e implementare nei prossimi anni. L'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e la 'prova provata', che se uniti nella gestione del territorio, molto si può fare a vantaggio di tutti. Questo anche grazie alla disponibilità e professionalità dei dipendenti, dei segretari e di coloro che si sono avvicendati in questi anni, messi a disposizione dai Comuni associati".