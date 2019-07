A Borriana il sindaco Guerriero respinge le contestazioni di Fratelli d'Italia

La prima interrogazione riguardava alcune sofferenze di bilancio rilevate da Fratelli d'Italia. Questa, nel dettaglio, la risposta del sindaco Francesca Guerriero: "Gli istanti chiedono chiarimenti in ordine alla somma asserita di € 84.000 dovuta a titolo di tari, e di € 20.000 dovuta a titolo di affitti insoluti; in particolare da quanto tempo sono sorti tali crediti, le azioni intraprese per il recupero coattivo, e la relativa tempistica. Occorre premettere che le procedure previste per il recupero delle somme dovute al Comune di Borriana sono rigorosamente disciplinate dalla legge, sono procedure ove intervengono agenti riscossori incaricati ed organi giudiziari, pertanto, in ordine alla tempistica per il relativo recupero, si può già affermare che questa Amministrazione non è in grado di effettuare previsioni in quanto trattasi di soggetti giuridici terzi rispetto ad essa e quindi fuori dalla propria sfera di controllo. Ciò premesso, quanto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si osserva che, per ciascun anno di imposta, il Comune di Borriana subisce il 10 % circa di insoluto, soglia considerata fisiologica da tutti gli agenti della riscossioni abilitati in Italia, soglia rinvenibile in tutti i comuni della Repubblica. Sono state poste già in essere tutte le azioni previste dalla legge per il recupero coattivo, e sono tuttora in itinere; in particolare per le annualità fino al 2017 il Comune ha provveduto all’emissione del ruolo ordinario, la cui gestione, unitamente a quella coattiva, è stata affidata a Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione. Inoltre l’ufficio tributi, sebbene non tenuto, ha provveduto comunque a sollecitare i contribuenti inadempimenti mediante lettera di invito al pagamento, previa consultazione della situazione degli insoluti sul sito del predetto Concessionario. Si sottolinea comunque che ad oggi nessun credito risulta prescritto avendo sempre il Comune proceduto nell’interesse esclusivo in qualità di Ente creditore. In particolare, per opportuna conoscenza si evidenzia che: 1) Per l’anno 2012 risulta un insoluto di € 11.422,87 a fronte di un ruolo di € 96.166,36; 2) Per l’anno 2013 risulta un insoluto di € 6.444,33 a fronte di un ruolo di € 89.563,02; 3) Per l’anno 2014 risulta un insoluto di € 11.013,43 a fronte di un ruolo di € 100.758,55; 4) Per l’anno 2015 risulta un insoluto di € 9.313,07 a fronte di un ruolo di € 102.315,70; 5) Per l’anno 2016 risulta un insoluto di € 13.402,36 a fronte di un ruolo di € 102.723,55; 6) Per l’anno 2017 risulta un insoluto di € 11.916,65 a fronte di un ruolo di € 103.158,65; 7) Per l’anno 2018 risulta un insoluto di € 12.625 a fronte di un ruolo di € 114.679,00 ruolo ancora in riscossione;per un totale di € 76.137,71 e non, comunque, di € 84.000. Quanto alla richiesta di chiarimenti in ordine agli affitti, si evince chiaramente che essa muove dalla lettura del rendiconto esercizio finanziario 2018. Sul punto occorre subito precisare che, per espressa previsione normativa, successivamente alla chiusura del rendiconto, da effettuarsi obbligatoriamente entro il 30 aprile, la gestione finanziaria inerente all’esercizio appena trascorso prosegue legittimamente in conto residui; ossia si prosegue con incasso dei residui attivi e pagamento dei residui passivi, attività che ovviamente modifica le risultanze del rendiconto appena approvato. Questa premessa risulta necessaria per rispondere alla parte dell’interrogazione afferente i cosiddetti “affitti insoluti” indicati in 20.000,00 dalla minoranza. In realtà successivamente all’approvazione del rendiconto, sono stati incassati gli importi spettanti al Comune di Borriana a titolo di locazione per i seguenti immobili: 1) locali utilizzati dai medici di base per € 450,00; 2) locali utilizzati dalle Poste Italiane per € 350,00; 3) locali utilizzati dal Bar per € 842,18; 4) appartamenti locati per € 2.361,92; 5) palestra per € 176,00; 6) rimborso forfettario spese per verifica emissioni elettromagnetiche per €. 5.789,50 Quindi ad oggi, a titolo di locazione, residua a credito solo l’importo di € 11.782,92 dovuti in ragione del contratto afferente ai locali del bar di piazza Mazzini dal precedente locatario rispetto a quello attuale. In proposito si informano i sig. Consiglieri che sino a settembre 2014 le mensilità sono state regolarmente versate, successivamente il locatario è divenuto moroso costringendo l’amministrazione comunale ad attivare la procedura giudiziaria di sfratto per morosità. Tale proceduta è stata portata a termine con effettivo rilascio dei locali in data 1 aprile 2017; nelle more è stata incassata la fideiussione prestata per l’importo di € 1.920,00, pertanto, risulta ancora dovuta la sopra indicata somma di € 11.782,92 così imputata: - € 913,47 per l’annualità 2014; - € 4.829,13 per l’annualità 2015; - € 4.831,53 per l’annualità 2016; - € 1.208,79 per l’annualità 2017 (gen/feb/mar). Nella variazione approvata nella presente seduta consiliare è stata inserita la somma necessaria per procedere alla procedura giudiziaria di ingiunzione per il recupero dei predetti canoni nonché per la fase di esecuzione formata, in relazione ad una proposta di parcella già acquisita da parte del medesimo difensore che ha curato la procedura di sfratto. Da quanto detto emerge chiaramente che l’Amministrazione in carica ha riscosso tutte le somme spettanti per affitti degli immobili comunali, ed ha posto in essere diligentemente le condotte giudiziarie previste dalla legge per il recupero coattivo delle somme ancora dovute per la locazione terminata con sfratto nel 2017.".

Con il secondo quesito, l'opposizione avanzava l'ipotesi di violazioni delle norme sull'amministrazione trasparente. "La legge n.190 del 2012, - risponde il sindaco - contenente la disciplina relativa alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione configura la trasparenza dell'attività amministrativa come “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione", in quanto rappresenta uno degli strumenti essenziali per garantire la legalità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace gestione delle risorse. Il successivo Decreto Legislativo n.33 del 2013, richiamato dalla interrogazione, concerne specificatamente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e pone una serie di obblighi in capo alle Pubbliche Amministrazioni, compreso ovviamente il Comune di Borriana. Tali obblighi sono stati adempiuti o, al più, sono in corso di adempimento stante il recente rinnovo del Consiglio Comunale a seguito delle lezione del 26 maggio 2019. In particolare, con riferimento alla lettera b) comma 1 dell’art.14 del D.Lgs.n.33/2013, ossia all’obbligo di pubblicazione dei curricula degli amministratori, si osserva che nella sotto sezione“Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” della Sezione Amministrazione Trasparente del nostro sito istituzionale, è pubblicato, già da anni, il curriculum del Sindaco, peraltro aggiornato nei contenuti in occasione del rinnovo del mandato elettorale. Per completezza sul punto, si osserva che sono stati pubblicati anche i curricula di tutti i consiglieri. Quanto agli obblighi previsti alle lettere e) ed f) ossia, rispettivamente, eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e la dichiarazione dei redditi, basta rilevare che: 1) nessun consigliere di maggioranza del Comune di Borriana ricopre alcun incarico ulteriore con oneri a carico della finanza pubblica, come risulta dal sito istituzionale nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, quindi nulla si può pubblicare con riferimento agli obblighi di cui alla lettera e); 2) l’Anac, ossia l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, massimo organo competente in materia, ha già più volte escluso l’obbligo di pubblicazione dei redditi (obbligo previsto dalla lettera f) nel comuni con popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti; basta leggere le deliberazioni n.144/2014, n.241/2017 e n.614/2017.".