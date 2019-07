Ultimo incontro con i Venerdì letterari di NuovaMente “ in calendario per il 26 luglio

Il 26 luglio alle 21 è in programma l'ultimo venerdì letterario organizzato da NuovaMente. Si parte con Il mondo dentro ( Per cambiare il Mondo fuori ) - Andrea Pilati. Lʼautore ci porta ad intraprendere un viaggio comparativo tra il nostro vero movente e ciò che si crea fuori, compresi gli eventi classificati come “fortunati” e “sfortunati”. Molti hanno la percezione che il “caso” non esista ma dare ad esso connotati precisi corroborati da prove scientifiche è sicuramente un valore aggiunto. Crisi, traumi, sensi di colpa, se compresi, offrono la risposta alla genesi dei nostri problemi, per non crearne più. Così essi vengono tramutati in opportunità e la vita diventa finalmente unʼesperienza degna di essere vissuta. E poi il sesso… La fonte di tutto, la sfida più ardua che concede premi inarrivabili attraverso altre vie. Ma è per i pochi che comprendono il suo valore e quanto ci è stato dato nelle mani, con lʼopportunità di farlo fruttare a vantaggio di tutti e la gratitudine per quanto concesso. Imprescindibile il ruolo della coppia, fulcro del discorso, crogiolo di soluzioni o fucina di problemi. A seconda dellʼapproccio, e da una onesta buona intenzione. Tutto ciò che nasce dal nostro intento, infatti, brilla come un faro nella notte ed indica ad altre Coscienze la nostra presenza in questa apparente solitudine, collegate dal sottile filo sensoriale al di là del tempo e dello spazio; la fisica quantistica lo chiama “entanglement”, “allacciamento”. Ora tocca a noi guardarci dentro, se vogliamo cambiare il nostro mondo fuori.

ore 22,00 - Clone ( la storia dell’Uomo della Sindone ) Paolo Negro. Due omicidi efferati a poche ore l'uno dall'altro, a qualche centinaio di metri l'uno dall'altro. Il primo nella tromba dell'ascensore che porta al caveau, all'interno del Palazzo Reale di Torino, dove è conservato il famoso autoritratto di Leonardo da Vinci. Il secondo nella torre campanaria della cattedrale, dove è custodita la reliquia della santa Sindone. In entrambi i casi i sistemi di allarme sono stati disattivati da professionisti, ma né l'autoritratto né la Sindone sono stati rubati. Toccherà all'ispettore Barberi scoprire il movente di quelle due morti, legate tra loro da una trama che affonda le sue radici nelle torture della Santa Inquisizione, in un'antica battaglia che mescola fede e potere. Tra colpi di scena e doppiogiochisti, in un'indagine continua nei segreti secolari della cappella del Guarini e nelle congiure sotterranee dei corridoi pontifici, lentamente appare un piano agghiacciante: da un campione di tessuto prelevato dalla Sindone, prima è stato isolato il gruppo sanguigno, poi la catena completa del dna. Siamo davvero in presenza del clone di Cristo? La battaglia per stabilire se il nuovo Dio è arrivato è ormai allo scontro finale.

Il 10% del ricavato della vendita dei libri viene devoluto alla “ Mensa del povero” di Biella