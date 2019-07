Omio: piattaforma di viaggio

Omio è un’interessante piattaforma online per prenotare viaggi in Italia e in Europa, con la possibilità di trovare le migliori soluzioni per spostarsi in aereo, in autobus o in treno. Attraverso un motore di ricerca interno, Omio mostra le opzioni più rapide e convenienti per effettuare il tragitto da una destinazione all’altra, proponendosi come valido supporto per semplificare l’organizzazione di una vacanza o di un trasferimento lavorativo.

Nel momento in cui si pianifica un viaggio, uno dei principali problemi da affrontare riguarda le modalità di spostamento per giungere alla meta desiderata. Questa necessità può trasformarsi in motivo di stress e tensione, alla spasmodica ricerca di opportunità vantaggiose in termini di costi e orari. Gli spostamenti talvolta possono diventare lunghi e faticosi, andando a minare il relax di cui si ha bisogno per vivere al meglio l’escursione fuori porta, sia che si tratti di una gita di piacere o di impegni legati a lavoro ed eventi . Per ovviare a queste difficoltà sono nati nel tempo siti aggregatori di offerte, relativi alle prenotazioni di hotel e altre strutture ricettive o concernenti i mezzi di trasporto con cui completare i viaggi. La piattaforma Omio si inserisce nella seconda fetta di mercato, concentrandosi sulla missione di fornire agli utenti un aiuto per valutare le varie opzioni disponibili con cui raggiungere tanti luoghi disseminati in tutta Europa. È sufficiente digitare nel motore di ricerca la città di partenza e di arrivo e la data in cui si pensa di effettuare lo spostamento: in pochi secondi appaiono sullo schermo le soluzioni adeguate, con un elenco dei principali voli, treni e autobus, gli orari dettagliati e i prezzi. La prenotazione si conclude senza patemi direttamente sul sito e il biglietto viene inviato al cliente in formato elettronico . Un'ulteriore prestazione di qualità proposta da Omio, successiva alla prenotazione, è l’aggiornamento in tempo reale della situazione dei mezzi prescelti, ovvero la segnalazione di eventuali ritardi o modifiche di orari e percorsi. Ciò fa sì che il viaggiatore possa in qualche modo essere sempre accompagnato durante il viaggio, limitando il pericolo di imprevisti. Omio vanta infine un servizio clienti disponibile in 12 lingue, con cui provare a far fronte a ogni dubbio e richiesta.

Semplice nell’utilizzo, valido nei contenuti e rapido nell’esecuzione delle operazioni richieste, Omio è un sostegno logistico nell’organizzazione dei propri viaggi, al momento ottimizzato per la ricerca di trasporti nel territorio europeo. Il suo motore di ricerca permette di trovare molteplici soluzioni per approdare nelle grandi città dentro e fuori dai confini italiani e anche per giungere a paesi più piccoli. Un servizio utile, a cui appoggiarsi per rendere i trasferimenti più sicuri e convenienti.