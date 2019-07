Meina, auto esce di strada e si ribalta nel fiume - Cronaca dal Nord Ovest

Un’auto esce di strada, sfonda il parapetto di un ponte e finisce nel corso d’acqua sottostante. È accaduto questa mattina all’alba a Meina, in via Roma, intorno alle 5 del mattino. L’auto, dopo aver divelto il parapetto di un ponte , è precipitata nel greto del torrente ribaltandosi. Fortunatamente in questo momento il livello dell’acqua è molto basso.

I primi soccorsi sono stati portati dai vigili del fuoco di Arona che hanno recuperato la conducente, una donna di 55 anni, rimasta ferita in modo apparentemente non grave. Il personale del 118 ha poi provveduto al trasporto all’ospedale di Novara. Sul posto anche i Carabinieri di Borgomanero.