Momenti di paura ieri sera alle 23 per una 20enne sola in casa nella sua abitazione a Ronco. La giovane ha sentito rumori sospetti e il conseguente innesco del sistema di allarme. A quel punto, spaventata, ha subito allertato i carabinieri. La perlustrazione dei militari però non ha evidenziato alcun segno di effrazione.