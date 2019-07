Con la bici da corsa contro un'auto, ciclista ferito alla testa trasportato all'ospedale

Non sono chiare le dinamiche dell'incidente accaduto ieri mattina alle 8,30 in via Bartolomeo Sella a Valle Mosso nel comune di Valdilana. A rimanere coinvolti, un 62enne in sella alla sua bicicletta da corsa e una Kia Rio condotta da una 20enne di Brusnengo che stava svoltando in un parcheggio. E' intervenuta l'ambulanza del 118 che ha provveduto alle prime cure del ciclista, successivo trasporto all'ospedale di Ponderano per una ferita alla testa dove è stato ricoverato in osservazione. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che si occuperanno anche della dinamica.

