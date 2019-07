Per cause in corso di valutazione da parte dei carabinieri, un 92enne alla guida di una Fiat Cinquecento, ieri alle 18 a Bioglio in via Cesare Battisti sulla strada che da Piatto conduce a Valle San Nicolao, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada. E' intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato il pensionato all'ospedale per accertamenti.