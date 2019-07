Un fumetto per Rosazza, il vincitore Alessio Zonno ospite in paese

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dei fumetti e delle bellezze della Valle Cervo.Venerdì 26 luglio, alle 18, al parco comunale di Rosazza e in collaborazione con la pro loco locale, sarà ospite Alessio Zonno, il vincitore del concorso “Un fumetto per Rosazza" che, per l'occasione, mostrerà il suo primo lavoro condividendo un momento di convivialità al Ristoro della Valligiana con i cittadini.

Alle 21, invece, presso la sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (cofinanziatrice del progetto), sita in via Gramsci, si svolgerà la presentazione del volume che verrà distribuito ai ragazzi delle scuole medie superiori del Biellese.

“Uno strumento moderno, accattivante e divertente per diffondere presso i più giovani l'amore per un territorio affascinante e ricco di mistero – spiega il sindaco Francesca Delmastro - Alessio Zonno, selezionato da una rigida giuria composta da giudici della Bonelli editore, si candida ad essere una giovane promessa nel mondo del fumetto italiano e siamo orgogliosi che muova i suoi primi passi proprio da Rosazza. All'evento è stata invitata la Fondazione Crb che, con il proprio contributo, ha permesso la realizzazione di tutto ciò e a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”.