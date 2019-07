Biella Città Creativa sempre più in alto, ora è anche alla Capanna Margherita

Biella Città Creativa Unesco, dopo l’illuminazione della Mole Antoneliana a Torino per sostenere la candidatura, il simbolo del terzo paradiso di Pistoletto arriva anche nella punto più alto del Piemonte. Lo scorso fine settimana infatti un cartellone è comparso alla Capanna Margherita, sotto il comune di Alagna Valsesia, a 4554 metri di altitudine.

“Ho pensato che fosse di buon auspicio portare Biella in alto, più in alto possibile in Piemonte - commenta l’ex vice presidente della Fondazione Cr Biella, Paola Garbella -. Ho quindi colto l’occasione per piazzare lo striscione alla Capanna Margherita” . Ad accompagnarla in questo viaggio oltre al marito c’era la guida biellese Stefano Perrone. “Anche Stefano e tutti i ragazzi presenti alla Margherita hanno appoggiato il gesto – chiosa Garbella -. Mentre legavamo saldamente il telo molti dei presenti si sono interessati all’iniziativa e volevano sapere di più sulla candidatura”.