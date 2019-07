Lessona in festa con gli Alpini: Quattro giorni tra divertimento, sport e buon cibo

Prenderà il via venerdì 26 luglio la quattro giorni di festa organizzata a Lessona dagli Alpini del paese. Si parte alle 19,30 con la cena a base di risotto alla milanese con ossobuco, bucatini all'amatriciana, baccalà e polenta, piatti freddi, grigliata, fritto misto di pesce e pizza con forno a legna. Alle 19,45 tutti di corsa con l'Atletica Lessona e Decathlon per il 48° trofeo comune di Lessona, la camminata non competitiva con tre percorsi disponibili. Alle 22, serata discoparty a 360° con i dj Trope e Nappo.

Sabato 27 luglio, dalle 9, spazio allo sport con il 16° Memorial Rodolfo Cerutti, la gara di bocce a coppie di atleti diversamente abili organizzata dalla Polisportiva Handicap Biellese e dal centro Don Franco Picco in collaborazione con la Fib di Biella. Alle 13 pranzo e premiazione con i residenti nelle case di riposo di Lessona. Alle 19,30 via alla cena con la serata marinara a base di gustosi piatti di pesce. Alle 21,30 verranno consegnate le borse di studio, mentre dalle 22,30 prenderà il via la serata dance anni '90.

Domenica 28 luglio si torna di nuovo a divertirsi con lo sport: alle 9 inizio del torneo di Beach Volley 2x2 misto memorial Massimo Bartolla. Alle 19,30 spazio alla 21° sagra del bollito misto alla piemontese; specialità della serata la panissa vercellese. Ore 21,30 serata danzante con Filadelfia. Lunedì 29 luglio cena di chiusura con pizzoccheri della Valtellina, tagliata di manzo, grigliate, fritto misto di pesce e pizza. Specialità della serata bigoli in salsa. A seguire, serata danzante con la discoteca mobile Ohm Live. Durante la serata sarà eletta miss Alpini 2019 con ricchi premi per le partecipanti.