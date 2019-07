Intervento anti-zanzare nell'area sportiva di Vigliano Biellese

Per contrastare la presenza molesta delle zanzare sono stati previsti durante l'estate alcuni interventi mirati, in particolare, alle aree ed ai periodi interessati da manifestazioni all'aperto. Fra le 23.30 di giovedì 25 all'una di venerdì 26 luglio sarà trattata l'area sportiva di Vigliano Biellese, presso il nuovo campo di basket.

In tali ore, nella zona è vietato il transito a piedi, in bicicletta e con veicoli a motore, il parcheggio. La popolazione residente nelle case limitrofe è invitata a chiudere bene gli infissi, a ritirare la biancheria stesa, a coprire bene piscine ed abbeveratoi e a tenere in casa gli animali domestici per un periodo ulteriore di tre ore dopo il termine dell'intervento.