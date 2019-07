Variazione estiva degli uffici comunali di Biella

Si comunica che da giovedì 25 luglio e per l'intero mese di agosto verrà sospeso, per gli Uffici del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio, l'orario continuato di apertura al pubblico dalle 8 alle 16 che viene osservato normalmente nella 'Giornata del cittadino' del giovedì. Pertanto, in tale periodo, i suddetti uffici effettueranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Con il mese settembre verrà ripristinato l'orario ordinario.