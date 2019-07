Raccolta differenziata anche alle sagre. Il primo Ecoevento di Cosrab parte da Graglia

Partirà dalla Sagra della Madonna di Campra a Graglia il progetto di Cosrab sul giusto comportamento da tenere con scarti alimentari, imballaggi e lattine. Servirà per ridurre la produzione di rifiuti.

“Durante le sagre si dovrebbero seguire delle linee guida dettate dalla Regione per la riduzione di rifiuti alla fonte – commenta Alessandro Pizzi, vicepresidente di Cosrab e capogruppo della quasi associazione Onda Verde - , così però non avviene. Anzi, le serate estive nella provincia sono segnate per lo più dall’accumularsi di rifiuti gettati senza un criterio da organizzatori e ospiti degli eventi”. Da questo disagio e cattiva educazione ambientale e sociale nasce il progetto del Consorzio comunale biellese.

Dopo aver identificato nella Sagra della Madonna di Campra il contesto ideale per avviare i test, grazie alla popolarità della manifestazione che porta ogni anno a Graglia migliaia di persone pronte a mangiare nelle tavolate e creare tanto materiale in esubero, sono stati definiti gli interventi che verranno attuati durante tutte le sere di festa dal 26 luglio fino al 5 agosto.“Da questa sperimentazione detteremo le linee guida verso ‘Sagre a impatto 0’ o ‘Ecoeventi’- spiega Pizzi –. L’obiettivo è di ridurre drasticamente la dispersione dei rifiuti soprattutto a livello di indifferenziato, se riusciremo a farlo porteremo l’indagine all’attenzione della Regione in modo da studiare delle linee guida specifiche per eventi di questa portata, molto comuni non solo nella nostra provincia”.

La sperimentazione consisterà nel posizionare delle Ecostazioni nel luogo della festa. In ogni ecostazione, ben segnalata, ci saranno 3 o 4 bidoni adibiti alla raccolta di organico nel bidone verde, carta e cartone in quello giallo, vetro e lattine in quello blu e il bidone bianco per la plastica. Un ‘Educatore dei rifiuti’ indirizzerà verso il bidone adatto a seconda della situazione. Il personale della festa verrà istruito a dovere, se servirà, e i volontari di Onda Verde in collaborazione con Cosrab controlleranno la situazione e indirizzeranno verso la diffusione di informazioni corrette. Dopo ogni sera insieme Onda Verde, Cosrab e pro loco peseranno i rifiuti differenziati e trarranno importanti conclusioni indispensabili per la definizione delle linee guida.

“Vogliamo sensibilizzare i biellesi, non imporre arbitrariamente delle pratiche, nonostante siano di fondamentale importanza per il territorio – continua Pizzi – . Per includere i cittadini stiamo infatti cercando volontari. Ci serve aiuto per gestire la raccolta durante tutte le sere della festa. Chiunque voglia darci una mano sarà accolto con entusiasmo e per ringraziarlo avrà la cena offerta dalla pro loco”, per maggiori informazioni il numero da contattare è 3297424575.

Anche i presenti che abbracceranno la filosofia di Onda Verde e Cosrab riceveranno una bella sorpresa. Infatti ogni sera chi porterà allo stand dell’associazione un bicchiere di birra colmo di cicche di sigaretta abbandonate sul terreno della sagra riceverà una birra gratis.