Pronto lo studio di fattibilità della Conca d'Oropa

Il Biellese negli ultimi anni ha puntato sulla valorizzazione delle risorse naturalistiche e storico-culturali del proprio territorio quali elementi di attrazione turistica. Tra questi il comprensorio di Oropa è riconosciuto sia quale sito di forte interesse devozionale- culturale sia come zona di grande attrattiva paesaggistico-ambientale tutelata in quanto riserva regionale.

La Conca d'Oropa si pone come meta ideale per la pratica di sport estivi e invernali ed è pertanto da valorizzare ulteriormente sotto questo aspetto. Negli anni sono stati attuati diversi interventi in tal senso, che hanno visto il coinvolgimento di più enti. È però necessario ipotizzare nuovi interventi e gli eventuali futuri investimenti devono essere supportati da uno studio di fattibilità.