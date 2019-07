Biella, buio da tre settimane ai giardini Alpini d'Italia. "Qualcuno può intervenire?"

Riceviamo e pubblichiamo. "Informo che da circa tre settimane i giardini degli Alpini di via Delleani angolo corso Risorgimento sono senza illuminazione notturna. In questo periodo estivo di caldo estremo tante solo le persone che alla sera vorrebbero usufruire dei giardini per trovare un po' di refrigerio. Avendo altri residenti già sollecitato gli organismi del comune, scrivo a voi nella speranza che possiate intervenire a far risolvere il disagio".