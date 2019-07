Al via il restyling dei parchi giochi della città. Aperti i cantieri per l’area dei Giardini Zumaglini

Dopo la riapertura l’altra settimana del parco giochi inserito nel Giardino Panoramico del Piazzo, l’altro giorno sono partiti i lavori per il completo restyling dell’area giochi all’interno dei Giardini Zumaglini. In queste ore le ruspe sono al lavoro per la ristrutturazione dell’area. Il progetto prevede la posa di nuove pavimentazioni e nuove condutture, poi a ruota verranno installate nuove altalene di vari tipi e per varie età, i giochi a molla di rotazione e nuove attrezzature per la nascita di una palestrina fitness.

Il costo totale dell’intervento è di 54 mila euro Iva compresa, di cui 45 mila per la posa dei giochi e pavimentazione di sicurezza, 9 mila euro per nuove staccionate e piccoli arredi urbani. Quello agli Zumaglini è il primo di una serie di interventi che vedrà in queste settimane migliorie ai parchi e giardini della città. E’ previsto un lavoro nella nuova area giochi di via Valle d’Aosta: per il gioco «teleferica» la forte pressione di utilizzo ha generato lesioni al tappeto erboso tali da compromettere la ricrescita, per questo motivo si procederà con la posa di una pavimentazione di nuova concezione anti trauma. Sarà rifatta anche l’area giochi in località Vaglio: è stata recepita la necessità di rimuovere i giochi esistenti, non più a norma e ammalorati, e di inserirne di nuovi per creare all’interno dell’area un settore dedicato a un’utenza di bambini dai 2 ai 7 anni.

Un intervento anche per l’area giochi del giardino Calipari di Chiavazza in via De Amicis: via i giochi ammalorati e allestimento di una «palestra all’aperto» di recente concezione come lo «street workout», uno sport urbano a metà strada tra il fitness e la ginnastica. Sarà posizionato nelle vicinanze del campo da basket. Infine sarà sostituito un gioco nei giardini Arequipa che era rotto da due anni. L’assessore Davide Zappalà e gli uffici del settore parchi e giardini stanno monitorando l’avanzamento dei lavori: “L’amministrazione Corradino ha a cuore il tema delle famiglie e dei bambini, come era chiaramente spiegato nel programma. Per questo motivo c’è attenzione al tema delle aree giochi, stiamo presidiano i lavori per i nuovi parchi giochi, sarà un genere di attività su cui avremo grande attenzione”.