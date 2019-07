Al centro estivo di Cavaglià l'unità cinofila della Protezione Civile di Biella

Nella giornata di ieri, martedì 23 luglio, il centro estivo di Cavaglià ha ospitato Stefano, volontario dell'unità cinofila della Protezione Civile di Biella, in compagnia della splendida Filou, cane da soccorso.

La lezione è stata molto apprezzata dai bambini ai quali è stato spiegato quando e come i cani da soccorso sono chiamati ad intervenire. Oltre alla teoria, i bimbi hanno potutto vedere dal vivo come si attiva la procedura di ricerca persona: Filou , su ordine di Stefano, si è messa alla ricerca di un bambino appositamente nascosto, in pochi attimi lo ha trovato e, come da “procedura” per allertare il conduttore, ha abbaiato insistentemente per attirare l’attenzione dei soccorritori.

Grande attenzione ed entusiasmo sia da parte dei bambini, che degli adulti presenti, come il sindaco Mosé Brizi ed il suo vice Giorgio Cabrio, il quali hanno conosciuto quanto sia toccante il legame affettivo tra cane e conduttore.

Il centro estivo organizzato dall'Associazione C.A.M. Crea-Attiva/Mente, che sta per concludersi, prosegue con successo le sue attività: questa sera, mercoledì 24 luglio, il calendario prevede un apericena con genitori allietato da una caccia al tesoro a tema.