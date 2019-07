Verrone: Il sindaco Bossi in prima fila per la Lilt a “Una corsa per la Vita” FOTOGALLERY

“Una corsa per la Vita” è oramai una tradizione a Verrone, nel periodo dei festeggiamenti per San Lorenzo. Anche quest’anno il gruppo volontariato vincenziano in collaborazione con la pro loco del paese ha dedicato impegno e dedizione per la corsa a favore della LILT Biella: per il lavoro, la ricerca e la prevenzione che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori svolge ogni giorno sul territorio.

“Verrone è sempre molto vicino alla Lilt – commenta il sindaco Cinzia Bossi, presente ieri per la competizione - . La corsa dentro la Baraggia è oramai un appuntamento fisso per fare del bene e aiutare la ricerca e la prevenzione che ci riempie di orgoglio”.

Colpevole il caldo, i partecipanti si sono ridotti rispetto agli anni passati: solo in circa 100 sono partiti domenica 21 luglio per la corsa non competitiva. Grazie a loro la base della donazione alla Lilt Biella è di 600 euro; i volontari consegneranno l’intera quota, sommata a una donazione del gruppo volontariato vincenziano.