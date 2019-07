Sandigliano risponde presente a Wimbledon - FOTOGALLERY

Un torneo in cui la formula prevedeva la possibilità di rigiocare per gli sconfitti, e nessun premio per i vincitori, ma soltanto l'emozione di giocare sull’erba in concomitanza delle finali del più famoso torneo di tennis al mondo.

Questo è stato "Wimbledon made in C.T.S.", organizzato dal Circolo Tennis Sandigliano, che si è disputato nel weekend del 12-13 luglio, in contemporanea ai trionfi in singolare di Simona Halep e Novak Djokovic sull'erba inglese di Wimbledon.

"E’ stato un bel colpo d’occhio vedere un campo da tennis tracciato su un campo da calcio, - racconta lo staff del circolo - con i giocatori rigorosamente vestiti di bianco, e tanto di giudici di linea, arbitri e chiamate in perfetto inglese, giocarsi il nostro Wimbledon. Il torneo ha destato tanta curiosità da parte dei numerosi appassionati di questo bellissimo sport, i quali si sono divertiti ed hanno regalato sorrisi ed applausi a Zucconelli, l'ideatore di questo evento gogliardico in cui nulla è stato lasciato al caso se non il divertimento e la sportività.".