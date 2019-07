Il mental coach allo Skills Camp Bielmonte

Si é appena conclusa la seconda settimana dello Skills Camp a Bielmonte, un camp di basket improntato sul miglioramento e perfezionamento dei giovani atleti ed atlete. A queste due settimane, ricche di ospiti e allenatori di alto livello ha partecipato nello staff anche Luca Perolo, Peack Performance e Sport Coach che ha lavorato con i ragazzi allenandoli a utilizzare la loro mente al meglio per poter performare in campo con il giusto atteggiamento mentale.

“É la prima volta che un camp di basket del territorio propone un'iniziativa tanto ambiziosa -spiegano – Un'iniziativa che ha riscontrato molto successo tra i ragazzi che fin da subito si sono dimostrati molto interessati e hanno applicato sul campo le nuove strategie mentali che sono state spiegate del coach durante i vari incontri”. Durante le settimane i ragazzi, molti dei quali già convocati nelle selezioni regionali, hanno animato il Palasport Bielmonte e il campo all’aperto montato per l’occasione e hanno, insieme a tutto lo staff, dato vita a quindici giorni di basket di ottimo livello, allenandosi instancabilmente mattino e pomeriggio.

Il team dello Skills Camp Bielmonte e lo staff del Palasport hanno giá iniziato fin da subito ad organizzare le attività per il prossimo anno per aggiungere, come ogni anno, altre novità ed arricchire il lavoro fuori e dentro i campi.