Europeo Fisdir, Nicole Orlando e Chiara Zeni in partenza per Tampere

Ci siamo. Scocca l'ora dei campionati Europei di atletica leggera. E il cielo di Tampere si tingerà un pochino di Biella vista la partecipazione di Nicole Orlando e Chiara Zeni (Fisdir). Partenza in calendario fissata per domani, mercoledì 24 luglio, insieme alla comitiva Italia composta da 11 atleti oltre ai coaches, alla volta della città finlandese, dove dal 24 al 28 luglio allo stadio Ratina si svolgerà la manifestazione. Venerdì, sabato e domenica saranno i giorni caldi per le biellesi che scenderanno in pista nelle loro gare. Nicole Orlando parteciperà al lancio del disco, lancio del peso, salto in lungo, nel triathlon, giavellotto e 4x100 mentre Chiara Zeni sarà impegnata nei 100, 200 metri, salto in lungo e le due staffette, 4x100 e 4x400.

I campionati europei di atletica leggera all'aperto e tennis da tavolo per atleti con un cromosoma in più sono organizzati dall'associazione sportiva finlandese delle persone con disabilità insieme ai club sportivi locali Pyrintö (atletica leggera) e PT 75 (tennis da tavolo).