Corri con le mondine, in 85 a correre a Carisio

Tutti a correre con le mondine lunedì sera a Carisio. In 85 si sono presentati alla prima edizione di "Corri con le mondine", la prova podistica non competitiva che si è svolta lungo le strade che toccano alcuni dei luoghi simbolo del paese. Percorso pianeggiante che è piaciuto ai concorrenti, al termine premi a estrazione nell'ambito della festa d'estate proposta dalla Famija Carisina. L'appuntamento è stato proposto dall'Atletica Santhià in collaborazione con la Famija e il Comune di Carisio. Nonostante il caldo la prima edizione ha fatto segnare sicuramente un buon numero di partecipanti con podisti arrivati anche in extremis da Alessandria e da Milano per conoscere i luoghi frequentati dalle mondine. I più veloci sono stati i fratelli Claudio e Francesco Guglielmetti arrivati insieme. L'Atletica Santhià ha proposto poi anche la prova per i bambini di 600 metri.