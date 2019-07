L’arte di creare. Al museo del Bramaterra corso gratuito di fiori di carta e di decoupage

In arrivo due Corsi creativi gratuiti a numero chiuso rivolti ad adulti, ragazzi e bambini al Museo del Bramaterra di Sostegno.

Il primo corso è di Fiori di carta, previsto per domenica 28 luglio dalle 15 alle 17. Verranno realizzati diversi tipi di fiori con più qualità di carta con grammatura differente, per comporre decorazioni floreali di arredamento.

Il secondo corso è quello di decoupage pervisto per domenica 11 agosto sempre dalle 15 alle 17. Apprendere la tecnica del decoupage servità per valorizzare e rinnovare oggetti di uno comune come piatti, barattoli e altro. Unico limite sarà la fantasia.

Per partecipare è necessario prenotare entro venerdì 26 luglio alla mail trasentieri@gmail.com o al numero 3493329196.