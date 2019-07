La notte di San Lorenzo in compagnia degli asinelli

Sabato 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, al Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese (via per Zubiena 62) torna l'evento più magico e romantico dell'anno: è in arrivo la seconda edizione di "Rifugio sotto le stelle".

Si tratta di un evento su prenotazione (obbligatoria entro e non oltre lunedì 5 agosto a info@ilrifugiodegliasinelli.org), a numero chiuso per un massimo di 60 persone, che riempirà gli occhi e il cuore dei partecipanti oltre alle mangiatoie degli asinelli: il ricavato della serata sarà tutto per loro.

Dalle 18:30 alle 23:00 vi mostreremo cosa succede nelle stalle quando chiudiamo i cancelli del centro, vedremo la notte che scende sopra boschi, prati e montagne, ascolteremo i canti notturni di grilli e uccelli e, stesi sull'erba, ammireremo gli astri e la volta celeste. E mangeremo (perché non di sole stelle vive l'uomo...) l'ottimo cibo preparato dal Raggio Verde.

PROGRAMMA

h 18:30-18:45 Ritrovo dei partecipanti

h 19:00 Visita guidata serale ed esclusiva del Rifugio

h 20:00 Ricco aperitivo a buffet a cura di Raggio Verde

Fino alle 23:00 Libera osservazione delle stelle dai prati del Rifugio

La quota di partecipazione è di 25€ a persona e comprende la visita guidata, cibo, acqua e succhi di frutta (vino e birra a parte).

INFORMAZIONI UTILI

Portate coperte, teli o plaid per distendervi ad ammirare le stelle (e un repellente per gli insetti, così da non passare il tempo a scacciarli!).La sera può fare fresco: tenete a portata di mano una maglia o una giacca.Attrezzature per l'osservazione delle stelle sono benvenute, così come chitarre e altri strumenti musicali per rendere ancora più magica l'atmosfera.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Ufficio stampa della Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”

Rachele Totaro/Laura Salvatore

Tel./fax 015 2551831