La 5° tappa del Walhalla in Tour sosta al Martini Fiero Party

Domenica 28 luglio torna uno degli eventi che ha riscosso maggior successo nella scorsa stagione del #WalhallainTour, con la collaborazione tra Walhalla cocktail bar e Relais S. Stefano, quest’anno anche con la partecipazione della palestra Rebels.

La giornata avrà inizio alle 14,30, orario in cui verranno aperti i campi, per chi volesse prendere parte al training e provare l'esperienza dell'allenamento funzionale con un workout speciale, insieme agli istruttori Rebels. Dalle ore 16,30 si potrà dar sfogo ad un completo relax post allenamento in piscina.Il Party avrà inizio alle 18,30, dando il via con l'aperitivo. I drinks verranno realizzati da Walhalla Staff & Martini. Il buffet sarà a cura del ristorante del Relais.

Il Dj set sarà a cura dell’ospite della serata, direttamente da Milano, Alex Molla. È gradita la prenotazione: Tel. 015 2496154 (Relais S. Stefano) WhatsApp: 370 3728029 (Fra).

Info per l’allenamento: 340 5360953 (Manu)