A Torino arriva la IV edizione degli European Master Games

Dal 26 luglio al 4 agosto Torino ospita la quarta edizione degli European Master Games, l’evento sportivo internazionale riservato agli over 35. Più di 7.500 gli atleti attesi in città per dieci giorni di gare. Competizione, agonismo e un'occasione irripetibile per scoprire il patrimonio artistico e culturale della città e del Piemonte.