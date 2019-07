23° Ratataplan di Lessona, una missione riuscita FOTOGALLERY

Ratataplan non delude, dopo un susseguirsi di anni poco fortunati a causa del meteo, l’edizione 2019 non poteva presentarsi meglio. Nella serata di venerdì, per la 5a edizione del premio internazionale giovani artisti, la tensostruttura era full e domenica in circa 2000 hanno raggiunto Lessona per assistere agli spettacoli di chiusura.

“Avevamo paura che la formula del Ratataplan fosse da rivedere – commenta Giuseppe Graziola -, non decollava nonostante i numeri soddisfacenti e non sapevamo se dare la colpa al meteo. Con i numeri di questa edizione possiamo dire che Ratataplan è una manifestazione vincente che raccoglie tanti curiosi grazie agli ospiti eclettici e fuori dagli schemi che vengono ospitati e si sfidano”.

Quest’anno il premio internazionale per giovani artisti se lo sono aggiudicato i ragazzi della compagnia di Piacenza TaDaM. Stragrande maggioranza dei voti per loro.

“Sabato abbiamo poi azzeccato la scaletta – continua Graziola – gli acrobati di Wise Fool hanno scaldato il pubblico e la scelta di celebrare il 50° dell’allunaggio con la performance 'Invasioni lunari' non poteva andare meglio”. Per chiudere il cerchio il finale di Ratataplan è stato divertente e coinvolgente. “Un’edizione riuscita”: conclude un soddisfatto Giuseppe Graziola.