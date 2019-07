Scontro tra due veicoli in autostrada, 4 persone in ospedale. Ferita anche una bambina – Cronaca dal Nord Ovest

In data odierna, intorno alle 17.15 , squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e dalla sede Volontaria di Santhià sono intervenute sull'autostrada A5 in direzione Santhià nel comune di Alice Castello per un incidente stradale tra due veicoli.

L’intervento è valso ad estrarre i 4 feriti, tra i quali una bambina, affidandoli alle cure dei sanitari e alla messa in sicurezza dei due veicoli. Tutti e quattro i feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Ivrea. Sul posto i sanitari del 118, polizia stradale e personale dell'autostrada.