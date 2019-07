Perde il controllo dell'auto, donna trasportata all'ospedale di Vercelli - Cronaca del Nord Ovest

Nelle prime ore della mattinata di oggi martedì 23 luglio, intorno alle 8,30, una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Vercelli è intervenuta sulla SP 86 tra le località di Tricerro e Ronsecco per incidente stradale. Un autovettura Ford Fiesta, per motivi in corso di accertamenti, perdeva il controllo finendo la propria corsa nel fossato laterale. L'intervento dei pompieri è servito per la messa in sicurezza della zona e a prestare i primi soccorsi sanitari al conducente che veniva successivamente trasportata, al pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli, dal personale sanitario del 118. Sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.