Intervento dei vigili del fuoco a Biella. Intorno alle 19 di oggi, martedì 23 luglio, una squadra si è precipitata in un condominio di via Garlanda per una presunta fuga di gas. A lanciare l’allarme alcuni residenti, preoccupati per il forte odore avvertito. In questo momento sono in corso gli accertamenti e le rilevazioni di rito per escludere qualsiasi perdita.

Seguiranno aggiornamenti.