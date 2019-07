Va a prendere le sigarette e scompare nel nulla. Ritrovato dopo la mezzanotte a Cerrione

È stato ritrovato, poco dopo la mezzanotte di oggi, martedì 23 luglio, l'uomo di 54 anni che, nel pomeriggio di ieri, aveva fatto perdere le sue tracce dopo essersi recato al tabacchino sotto casa. Secondo le prime testimonianze, era uscito dalla sua abitazione di via Ivrea a Biella per acquistare le sigarette e da quel momento non aveva più fatto ritorno a casa.

I familiari, non vedendolo rientrare, si sono rivolti preoccupati alle forze dell'ordine che hanno subito attivato le ricerche. Carabinieri, vigili del fuoco e agenti di polizia hanno setacciato in lungo e in largo il territorio fino alle segnalazioni decisive di alcuni cittadini. Il 54 enne, infatti,si trovava a Cerrione, un po' spaesato ma in buone condizioni di salute. Dopo i controlli di rito dei sanitari del 118, l'uomo ha potuto ricongiungersi con i suoi parenti.