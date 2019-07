Incidente tra auto e moto ad Occhieppo Inferiore, un uomo all'ospedale FOTO

Sono in corso di accertamento, da parte della polizia locale di Occhieppo Inferiore, le dinamiche dell'incidente che ha visto coinvolte una motocicletta con in sella un ultrasessantenne e un'auto tipo Bwm. Il centauro è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano da un'ambulanza del 118. Lo scontro è avvenuto in via Repubblica nel comune della Valle Elvo, nelle vicinanze della filiale della Biverbanca, intorno alle 12,30. Sono intervenuti i vigili del fuoco oltre agli agenti della municipale e al personale della croce rossa.