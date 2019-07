Ennesimo incendio in via Addis Abeba e i cittadini insorgono

Sette interventi dei vigili del fuoco e di una pattuglia della squadra volante della polizia, tanti quanti sono stati fatti nel giro di pochi mesi. Stiamo parlando di via Addis Abeba nel prato a bordo strada di fianco alla caserma della guardia di finanza. Ancora nella mattinata di lunedì 22 luglio l'ennesimo incendio in quel poco di sterpaglie secche rimaste. E diverse sono state le telefonate nella nostra redazione di cittadini arrabbiati per le spese e il disagio procurato dal facinoroso.

Il "buontempone" si sta divertendo ai danni delle forze dell'ordine e della comunità che paga il servizio degli interventi, oltre alla mobilitazione di operatori e mezzi. L'ultimo intervento dei pompieri e delle pattuglie della polizia risale al 5 luglio scorso. A distanza di 17 giorni è tornato a colpire smobilitando nuovamente tutta la macchina dei soccorsi. "E' ora di finirla -hanno detto alcuni cittadini-. Basta con questo elemento che continua a prendere in giro tutti quanti e crea continuo scompiglio a polizia e vigili del fuoco".