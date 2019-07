Distrutto l'impianto citofonico di un condominio in via Piemonte. Residenti irraggiungibili

Divelti, danneggiati diversi citofoni di via Piemonte, 28 a Biella. Il fatto è successo l'altro giorno e da allora tutto il condominio non ha la possibilità di ricevere alcuna comunicazione. Le immagini parlano chiaro: si tratta probabilmente di un atto di vandalismo durante il quale la persona si è accanita sull'impianto citofonico del caseggiato, distruggendolo. Nello stabile di proprietà dell'Atc, abitano diverse persone portatrici di handicap e proprio l'altro giorno, ad una di loro non è stato possibile recapitare un'importante pacco sanitario.

Il problema delle manutenzioni delle strutture di proprietà Atc non lo scopriamo oggi. Da tempo gli utenti, non solo di questo condominio ma la problematica è assai più ampia, lamentano continui malfunzionamenti di ascensori, caldaie senza tralasciare tubazioni, intonaci e manufatti in ferro. "Occorre capire chi siano i responsabili -commenta l'assessore ai servizi sociali, Isabella Scaramuzzi-. Ci vorrebbe un pò più di rispetto verso le 'cose' comuni visto che questi continui episodi si traducono in costi per tutta la comunità".