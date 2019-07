Biella: rifiuti abbandonati prontamente rimossi da Seab

Detto, fatto. Oggi pomeriggio gli operatori Seab sono immediatamente intervenuti in corso San Maurizio a seguito della segnalazione degli esponenti del Movimento 5 Stelle per l'abbandono di divani, copridivani e addirittura una vasca da bagno in ceramica. I rifiuti sono stati prontamente rimossi. Resta il fatto che ancora poche persone siano a conoscenza delle modalità di rimozione degli ingombranti.

COME SMALTIRE L'INGOMBRANTE? Seab infatti ha attivato, da tempo, un numero WhatsApp a cui mandare un messaggio in qualsiasi ora e richiedere l’arrivo degli operatori. Il numero è il 347.4224966. In questo modo è possibile contattare l’azienda anche fuori dall’orario di ufficio in cui gli operatori rispondono ai numeri verdi. Il testo del messaggio dovrà contenere tassativamente le seguenti informazioni: il tipo di raccolta richiesta (verde o ingombranti), il nome, cognome, indirizzo e codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti. Per gli ingombranti Seab prega di comunicare una breve descrizione del materiale da raccogliere (massimo cinque colli) e la rispettiva ubicazione, solo se diversa dalla prossimità del numero civico di riferimento. Entro breve gli utenti riceveranno un messaggio di conferma con gli estremi della prenotazione. Il materiale potrà essere ritirato solo se lasciato su suolo pubblico ed esposto esclusivamente la sera prima del giorno di ritiro comunicato. Il numero è attivo solo per la prenotazione di questo tipo di ritiri.