Alcol sopra il limite nel pomeriggio, denunciato un biellese

Nel pomeriggio di domenica 21 luglio, durante un posto di blocco dei carabinieri di Masserano, è stato fermato per un controllo un 36enne residente a Roasio. L'uomo, sottoposto a test alcolemico, è risultato positivo con un valore di 1,05. Inevitabile per lui la denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente di guida.