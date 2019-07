Candelo, ciò che non si usa più non si butta: Torna il mercatino del riuso

Sabato 27 luglio piazza Marinai d'Italia a Candelo si prepara per il mercatino del riuso, un appuntamento ormai fisso volto ad incentivare il riutilizzo degli oggetti al fine di evitare sprechi e ridurre i rifiuti. L'invito a partecipare è rivolto a tutti, ma solo i residenti nel comune di Candelo possono portare i propri rifiuti ingombranti. Dalle 8 alle 10 è prevista la consegna del materiale e la sua sistemazione nella piazza. A seguire, fino alle 12, avrà luogo la vera e propria giornata del riuso. Al termine tutto ciò che non sarà stato prelevato verrà raccolto dalla Seab. Il prossimo appuntamento con il mercatino del riuso a Candelo è fissato per sabato 28 settembre.