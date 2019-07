Auto e moto americane a raduno con i Think Biker biellesi FOTOGALLERY

Un sabato di festa in stile americano quello del 20 luglio, organizzato nel piazzale Bergo di Via Ivrea a Biella: tante moto e auto, per lo più americane, hanno dato colore alla seconda edizione di questo raduno Biker organizzato dai Think Biker Supporter SRMC, in collaborazione con Bergo Pneumatici e Bar Italy.

Molti i partecipanti che già dal pomeriggio hanno popolato la location, chi per il Motogiro che ha attraversato "rumorosamente" anche la via Italia (i motociclisti si augurano che il rombo dei v-twin sia stato apprezzato come un caloroso saluto alle vie della città), chi per ammirare i diversi stand che abbellivano e facevano da cornice all'atmosfera oltreoceano che sembrava di respirare. La curiosità di molti si è soffermata sul "musone" americano, una motrice immensa, che ha dapprima aperto la strada ai Biker per la città e successivamente si è collocata nel piazzale per essere ammirata da grandi e piccini.

Oltre ad un paio di banchi da street food e alla buona birra gelata per sopportare il gran caldo, ad animare la serata ci hanno pensato il rombante rock e blues dei Trouble Chef di Vercelli e gli spettacoli legati al car wash e alla pole dance di Betty Blonde e Bohemian Cherry. "Per quanti hanno scelto questo evento estivo, che si spera continui a crescere di anno in anno" dicono i Think Biker, "desideriamo ringraziare tutti i partecipanti, Biker e non, che hanno "folleggiato" con noi, i gruppi motociclistici arrivati anche da lontano, l'organizzazione tutta, Bergo e Bar Italy, la band e gli stand, sperando che il simbolo del mignolo alzato diventi sempre più conosciuto".