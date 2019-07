Rifiuti abbandonati in corso San Maurizio, per strada anche una vasca da bagno. Protesta il M5S

Un divano, alcuni copridivani e perfino una vasca da bagno. Questi i rifiuti abbandonati per strada e segnalati dal gruppo del Movimento 5 Stelle di Biella. “In corso San Maurizio sono presenti rifiuti abbandonati, sicuramente da persone poco informate sulle modalità di rimozione dei rifiuti ingombranti. Chiediamo – recitano in una nota stampa - che vengano rimossi al più presto, anche in considerazione del traffico che interessa la via in questione”.