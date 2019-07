Dai dipendenti di Biella Scarpe una donazione al Fondo Edo Tempia in memoria di Mariuccia Vaglio Laurin

“Una donazione che vuole essere un gesto condiviso, per ricordarla in un'opera in cui credeva tanto”: è questa la motivazione che ha spinto i dipendenti di Biella Scarpe a commemorare Mariuccia Vaglio Laurin, moglie del fondatore dell'azienda Vittorio Musso, con un'offerta al Fondo Edo Tempia. Meno di un mese fa, il lutto per la sua perdita aveva colpito non solo i familiari ma tutte le persone e le associazioni che avevano avuto testimonianza della sua generosità.

Tra queste c'era il Fondo Edo Tempia, a cui non aveva mai fatto mancare il suo sostegno a ogni occasione. Anche per questo la scelta delle dipendenti è stata di rinunciare alla classica corona di fiori e raccogliere offerte per una donazione. “La signora Mariuccia era una donna forte e determinata - ricordano le dipendenti - ma allo stesso tempo semplice e di animo buono. Sempre attenta a tutti noi, riusciva a farci sentire “in famiglia” con una parola, una battuta scherzosa e ricordandosi sempre dei nostri avvenimenti personali. Chiunque l'abbia incontrata non può che conservare un indelebile segno del suo passaggio”.