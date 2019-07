La festa dello gnocco di Miagliano compie 15 anni

L'estate miaglianese si concluderà sabato 3 agosto con il ritorno della Festa dello Gnocco. Ormai giunta alla sua 15esima edizione, la cena tutta a base di gnocchi di patate organizzata dai volontari dell'Oratorio di Miagliano è diventata un appuntamento fisso nella Valle Cervo.

Gli organizzatori si dicono emozionati per il traguardo raggiunto: "In 15 anni - spiegano - i cuochi hanno sempre cercato proposte innovative da accompagnare a sughi ormai diventati celebri e insostituibili". Il menù di quest'anno prevede 5 antipasti della casa, gnocchi al ragù bolognese, alla grama di maccagno, al pesto genovese e di ortiche al burro e salvia, formaggio e il dolce.

Questa manifestazione è il pretesto per raccogliere fondi che vengono utilizzati durante l'anno dai volontari in attività come il giro di Babbo Natale e il pranzo degli auguri.