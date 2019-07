Podio per gli Junior, Motalli seconda e Huez terzo. Calvetti quarta e Xillo quinto FOTO

Nell’Altopiano dell’Alpago, a Lamosano di Chies si sono svolti i Campionati Italiani assoluti, la manifestazione è iniziata con l’assegnazione della maglia tricolore della staffetta.KTM PROTEK DAMA si è presentata ai nastri di partenza con il quintetto composto dagli Junior Letizia Motalli, Emanuele Huez e dagli Elite Serena Calvetti, Domenico Valerio e Mirko Tabacchi.Il primo staffettista è Emanuele Huez, una prova maiuscola la sua, consegna a Letizia Motalli, un vantaggio da gestire di quasi due minuti, la grosina gestisce al meglio il vantaggio e passa a Serena Calvetti il testimone ancora in prima posizione, la forte Elite, mantiene e migliora il vantaggio, Domenico Valerio, riceve il cambio ed attacca subito la gara con grinta e determinazione, infatti porterà a Mirko Tabacchi un patrimonio di più di 4 minuti di vantaggio, che il bellunese gestirà con la sua provata esperienza.Tabacchi giunge al traguardo con le braccia alzate ed ad accoglierlo ci sono gli altri artefici della vittoria, tutti i compagni di Team e lo staff al completo.Grande la soddisfazione dei portacolori KTM PROTEK DAMA, per la seconda volta il Team è Campione Italiano Team Relay.Molto contento è il primo staffettista, Emanuele Huez, alla sua prima maglia tricolore “Sono contento della mia gara, ho dato il massimo e ci tenevo a fare bene. - continua Emanuele Huez -. La mia prima maglia di Campione Italiano, ed è bello condividetela con i compagni di Team".

“L’anno scorso ci siamo arrivati vicini, quest’anno abbiamo centrato la vittoria. Sempre una bella soddisfazione vincere una maglia tricolore.” ci dice una sorridente Letizia Motalli.Serena Calvetti ha già vestito la maglia tricolore del Team Relay, dichiara “Una maglia è sempre importante e da morale. In questo anno non proprio fortunato, questa vittoria conquistata con i miei compagni di Team ha un valore particolare.”Il vicentino Domenico Valerio conquista la sua seconda maglia nel Team Relay, una prova generosa che mette fine alle speranze di recupero degli inseguitori. “Felice per la mia gara e per la maglia conquistata. Mi sono preparato bene per dare il massimo, è andato tutto come previsto. “ afferma Domenico.La ciliegina sulla torta ben preparata dai colleghi di Team la mette il bikers di casa, il bellunese Mirko Tabacchi, arriva a braccia alzate in sella alla KTM Myroon Prestige con ruote in carbonio Damil Components e gommate Maxxis.

“Arrivare a braccia alzate è sempre un bel modo di finire le gare, ho gestito al meglio il vantaggio accumulato dia mie compagni e so che gli ultimi metri li ho pedalati con loro al mio fianco. Una bella soddisfazione vincere una maglia su un percorso ed un territorio che sono casa mia.” ci dice Mirko.“Una vittoria importante, premia non solo il lavoro del singolo, esalta il gruppo, e noi siamo molto attenti alla visione di Team. Hanno gareggiato in 5, con loro c’erano tutti i compagni di squadra, dirigenti e tifosi, per tutta la gara l’incitamento è stato ad una sola voce. Questo titolo ha un sapore particolare e noi lo dedichiamo al nostro patron Fabrizio.” Dichiara una più che soddisfatta Valentina Milesi, responsabile del Team.Nella giornata di sabato si sono disputate le prove individuali.Hanno iniziato gli Junior, buona la prova di Emanuele Huez, una gara da protagonista la sua, tenta diverse volte di prendere il comando della gara, dimostrando carattere e sicurezza nei propri mezzi, cede sul finale, accusa un po’ di stanchezza, per la gara del giorno prima, chiude una due giorni intensa e ricca di soddisfazioni con un terzo posto. Bene anche il compagno di Team, Mattia Beretta, che recupera giro dopo giro e termina con un onorevole 13° posto. Nella gara riservata agli Under 23 Edoardo Xillo parte di slancio e tiene la testa del gruppo per i primi due giri, perde il contatto nel corso del 3° giro e mantiene la 5° posizione fino alla fine, Stefano Sala, chiude in 24° posizione, sfortunata la prova di Dominique Sitta, ritirato per un problema fisico.

Alle 13 sono le nostre ragazze a rendersi protagoniste delle gare, tra le Elite, Serena Calvetti, reduce dalla vittoria del Team Relay e da un infortunio nella prova percorso in giorni precedenti, chiude in quarta posizione. Parte male la Junior Letizia Motalli, soffre la partenza veloce delle avversarie, giro dopo giro recupera posizioni e si aggiudica un meritato 2° posto. Chiude la sua gara anzitempo la compagna Marta Zanga per una caduta.Nella gara dedicata agli Elite parte in testa il bellunese Mirko Tabacchi, il suo forcing spezza il gruppo e delinea da subito i valori in campo. Nel corso del terzo giro accusa un calo e perde diverse posizioni, recupera nell’ultimo giro e chiude in 8° posizione, seguito dal compagno Denis Fumarola, undicesimo, Domenico Valerio, 16° e Mattia Setti, 27°.Nella giornata conclusiva tra i Master 3 buona la prova dell’oggionese Simone Colombo, paga la partenza a razzo dei primi, recupera e chiude in 3° posizione.

“La vittoria nel Team Relay e le buone prestazioni individuali hanno dato lustro e prestigio alla nostra partecipazione a questo Campionato Italiano. I ragazzi hanno onorato al meglio la maglia e si sono presi delle soddisfazioni importanti. Come Team siamo contenti, in ogni gara siamo stati protagonisti. Complimenti a tutti i ragazzi ed ora una settimana di pausa e poi di nuovo in pista per gare importanti e impegnative.” dichiara il Direttore Sportivo Aldino Rota